Corinthians tenta manter 100% de aproveitamento com torcida em Itaquera

A volta do público às arquibancadas teve impacto imediato no Corinthians. Fraco em casa enquanto a Neo Química Arena estava vazia, a equipe de Sylvinho agora está com 100% de aproveitamento desde que os torcedores puderam voltar a ocupar as cadeiras do estádio.

Até aqui, foram três partidas e três vitórias -a última, por 1 a 0 contra a Chapecoense, testou a fidelidade de quase 40 mil corintianos até o último minuto, quando Roger Guedes abriu o placar. A equipe alvinegra tenta manter o embalo em casa contra o Fortaleza às 17h deste sábado (6), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o estádio estava vazio, o Corinthians costumava assustar pouco quem visitava Itaquera, bairro da zona leste de São Paulo. Nesta edição do Brasileiro, foram 11 jogos sem público, com quatro derrotas, quatro empates e apenas três vitórias, um aproveitamento de 39,4%.

A volta do bom desempenho em casa coloca nos eixos um time que tinha seus domínios como grande trunfo desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014. Desde lá, foram 202 jogos com torcida, com 126 vitórias, 53 empates e 23 derrotas, um aproveitamento de 71,1%.

Já no período em que o público ficou longe de Itaquera por causa da pandemia da Covid-19, incluindo outras competições além do Brasileiro, foram 47 jogos, com 19 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 51,8%.

A melhora em casa recolocou o Corinthians na briga por uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A equipe está na sexta colocação, com 44 pontos, cinco a menos que o Red Bull Bragantino, que abre o G-4 e já fez 30 jogos.

Antes de mirar a equipe do interior paulista, no entanto, o Corinthians precisará ultrapassar justamente o Fortaleza, atual quinto colocado e com quatro pontos a mais que os alvinegros.

Para o confronto direto com os tricolores, Sylvinho terá Lucas Piton, recuperado de desconforto muscular, Cássio e Xavier, ambos liberados após terem cumprido suspensão automática, novamente à disposição. Willian e Roni seguem vetados pelo departamento médico. Já Araos, que pode deixar o clube, não foi relacionado.

Assim, o treinador deverá montar o Corinthians com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Du Queiroz, Giuliano, Gabriel Pereira e Róger Guedes; Renato Augusto.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 17h (de Brasília) deste sábado (6)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (FIFA-SC)

Transmissão: Premiere

Fonte: O Tempo