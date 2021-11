Em 2018, Marília Mendonça adiou show em Goiás após pane em avião

Morta em um acidente aéreo nesta sexta-feira (5), a cantora Marília Mendonça já havia sofrido um incidente durante um voo. O caso aconteceu em 2018, em Goiás. Na ocasião, a aeronave com a sertaneja sofreu uma pane.

Na ocasião, Marília Mendonça relatou no Instagram que decolou de Goiânia para Jataí (GO) para se apresentar em Mineiros (GO). Mas o voo teve que retornar para Goiânia após ficar por cerca de meia hora sobrevoando uma outra cidade.

“A gente tentou decolar à tarde aqui de Goiânia, só que caiu uma chuva fortíssima e não conseguimos decolar. Tive que voltar pra casa pra me arrumar, porque se me arrumasse lá não ia dar tempo. A gente decolou aqui de Goiânia, tentamos posar em Jataí, mas deu pane no sistema, não sei se por causa da chuva, não sei qual o motivo”, relatou.

Fatalidade

Marília Mendonça e mais quatro pessoas perderam a vida nesta sexta-feira (5) depois que um avião bimotor caiu em uma cachoeira, em Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce.

Ela vinha para o estado mineiro realizar dois shows. Além dela, também faleceram o piloto, o copiloto, o seu produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

Ainda não se sabe as causas do acidente e o caso será investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O avião havia decolado de Goiânia.

Marília Mendonça tinha apenas 26 anos e deixou um filho de 2 anos.

Fonte: O Tempo