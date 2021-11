Festival Estudantil de Teatro comemora 21 anos com edição virtual

Com o objetivo de servir como um espaço de apoio para estudantes e jovens produtores das artes cênicas mineiras, o Festival Estudantil de Teatro (Feto) chega a mais uma edição a partir desta sexta-feira (5).

Em atividade desde 1999, o evento comemora 21 anos em 2021 com uma agenda integralmente online, que conta com 21 espetáculos inéditos, além de oficinas, bate-papos e rodas de conversa que serão apresentados por grupos vindos de diferentes partes do Brasil.

Toda a programação é gratuita e será transmitida via Facebook, Instagram, YouTube e Zoom até o próximo dia 13.

“É muito gratificante realizar essa 21ª edição do Feto e poder constatar como o evento tem tocado a vida de tanta gente ao longo de todos esses anos”, comemora Cris Diniz, que faz parte da equipe de coordenação do festival.

“O Feto é uma plataforma importante porque colabora diretamente para o reconhecimento e valorização do teatro dentro das escolas. Isso tem um peso significativo na formação das crianças e adolescentes que muitas vezes têm seu primeiro contato com o mundo das artes através do festival”, ressalta.

Assim como no ano passado, a curadoria segue acompanhando as incertezas dos tempos excepcionais em que vivemos e volta a apostar no formato virtual para garantir a saúde e segurança do público e dos artistas.

“Ainda vamos continuar no distanciamento e na virtualidade por acreditar que é cedo para uma reunião de pessoas em um projeto do porte do Feto”, explica a coordenadora Valentina Vandeveld. “Nossos afetos seguem em rede, no entanto, potentes o suficiente para mais um ano, e sem dúvida com mais gosto para quando a gente puder se encontrar e se abraçar em segurança”, diz.

Afetividade no ar

Aliás, o sentimento de afeto está presente na base do festival, servindo, inclusive, como tema para esta edição.

“Pensamos na temática ‘Afetos em Rede’ porque foi assim que o Feto foi idealizado desde o início: para ser um lugar de afeição e de encontro para os estudantes”, destaca a idealizadora e criadora do evento, Bárbara Bof.

“Nossa intenção sempre foi experimentar e dar visibilidade para pessoas em fase de formação, reconhecendo as diferentes vozes espalhadas pelo país. Para nós é impossível pensar na construção e evolução de qualquer processo que não inclua outras gerações”, complementa.

Novidades digitais

Neste ano, o festival abre as portas para experimentações entre o teatro e as ferramentas digitais e conta com vários trabalhos feitos com linguagens audiovisuais, como o videoteatro, cenas virtuais e projetos transmídia. Isso demonstra como o universo online tem se tornado cada vez mais predominante no dia a dia das pessoas.

“A maioria das propostas que a gente recebeu ainda veio por escrito, mas dá para perceber que existe uma aproximação entre o cinema e o documentário em todos os trabalhos”, observa Gláucia Vandeveld, uma das curadoras do evento. “As pessoas já estão manipulando com mais propriedade essa materialidade do audiovisual e experimentado mais, com menos preocupação de acertar ou errar”, acrescenta.

Entre os destaques deste ano, estão três séries de mostras curtas feitas especialmente para o Instagram e Youtube: “Criações de Minuto”, que traz obras com duração de até dois minutos; “Experimentos Cênicos”, que vai exibir propostas de três a 10 minutos, e “Fazendo ao Vivo”, que vai mostrar peças de até 50 minutos.

A programação conta ainda com ações formativas que serão apresentadas através de oficinas, lives de bate-papo e um webnário.

“Esses projetos foram pensados para auxiliar na formação dos estudantes de teatro e buscam apoiar a expansão de suas relações com as diferentes culturas, estéticas e produções intelectuais”, avalia Cris Diniz. “São trabalhos belos e construtivos que merecem ser conferidos por todos”, conclui.

Serviço

O quê: 21ª edição do Festival Estudantil de Teatro (Feto)

Quando: De 5 a 13 de novembro

Onde:: Evento online com transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube

Quanto: Gratuito

Mais informações pelo site fetobh.art.br

Fonte: O Tempo