Fluminense tenta superar seca de gols com retornos no ataque

O Fluminense chega ao confronto com o Sport às 21h deste sábado (6), no Maracanã, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando superar a seca de gols pela qual seu ataque passa.

Em seus últimos sete jogos, os jogadores tricolores só marcaram no confronto com o Flamengo, vencido por 3 a 1, que parecia ter embalado o Fluminense. Nas partidas seguintes, no entanto, o time acabou derrotado para Santos e Ceará, sem marcar em ambos os jogos.

No duelo na Arena Castelão, no último domingo (31), nem mesmo o fato de estar jogando com um a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo foi suficiente para que o time tricolor fizesse gol.

Na rodada anterior ao clássico, a equipe de Marcão chegou a vencer o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0, mas o gol da vitória foi contra. Nas outras três partidas anteriores, o time das Laranjeiras passou mesmo em branco.

Com o último resultado em Fortaleza, o Fluminense perdeu a oportunidade de ingressar no G-6, o atual grupo de classificação para a Copa Libertadores. O time carioca está agora a cinco pontos do Corinthians, o sexto colocado, com 39 somados e atrás ainda do Internacional.

“Estamos bastante atentos com a tabela, focados, tivemos uma conversa importante no vestiário. São nove decisões. Conhecemos bem o grupo, os jogadores, todo o estafe. Nos momentos de dificuldade, a gente fica cada vez mais junto”, disse Marcão após a última partida.

A expectativa agora é de que John Kennedy e Fred possam dar nova cara ao ataque tricolor. O veterano chegou a jogar contra o Ceará, mas só no segundo tempo, por ter se recuperado de fissura no dedinho do pé esquerdo recentemente. Contra o Sport, deverá ser titular.

Já o jovem atacante voltará ao time após ter cumprido suspensão automática. Foi ele, aliás, o grande destaque da última vitória do Fluminense, com dois gols sobre o Flamengo.

O time tricolor precisará contar com ele inspirado para lidar com um adversário empolgado. Depois de ter vencido o Atlético-GO na rodada anterior, o Sport tem agora a chance de, enfim, deixar a zona de rebaixamento.

Para isso, a equipe pernambucana precisa vencer, contar com derrota do Bahia na rodada e tirar uma diferença de três tentos no saldo de gols. O clube baiano, que enfrentará o São Paulo no domingo (7), é o primeiro fora do Z-4, com 33 pontos, três a mais que o Sport.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (6)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere

Fonte: O Tempo