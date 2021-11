Fora da Globo após 47 anos, Antônio Fagundes assina com o Discovery+

Demitido pela TV Globo após 47 anos, Antonio Fagundes é o novo contratado do Discovery+, serviço de streaming que será lançado no mercado brasileiro na próxima terça-feira (9).

Segundo informações publicadas pelo site Hugo Gloss, o ator será o narrador da série “Planeta Perfeito”, produção da BBC, que será exibida com exclusividade pela plataforma.

“Estou muito feliz em narrar ‘Um Planeta Perfeito’. Tenho certeza de que vocês vão se encantar tanto quanto eu com o nosso planeta e toda a sua riqueza, que precisa ser conhecida para ser preservada”, celebrou Fagundes em comunicado enviado à imprensa.

“Um Planeta Perfeito” conta com cinco episódios e mostra as belezas e todos os fenômenos que ocorrem na Terra e a torna habitável.

Em cada episódio, um tema diferente será abordado: vulcões, oceanos, clima, sol e a humanidade são os protagonistas do projeto, que originalmente foi narrado pelo naturalista David Attenborough.

O catálogo do Discovery+ contará ainda com produções do acervo das marcas Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Home & Health, TLC, Animal Planet, Investigação Discovery, Discovery Turbo, Discovery Science, Food Network e HGTV.

Fonte: O Tempo