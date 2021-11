Galo: torcida pode votar em Hulk entre melhores do mundo em premiação

Originalmente elaborada por centenas de jornalistas de 37 edições da Goal, o prêmio Goal50 de 2021,o 14º da história, será definido por votos de torcedores. No caso de Minas Gerais, especialmente para a torcida do Atlético, tem um atrativo. Hulk está concorrendo entre os melhores atletas do mundo. O camisa 7 do Galo é um dos finalistas selecionados e concorre com jogadores como Cristiano Ronaldo, Lukaku, Neymar e Messi.

Em 2021, os torcedores podem criar a primeira lista do GOAL50 feita por fãs por meio de um aplicativo personalizado, feito especialmente para a ocasião. As equipes da Goal elaboraram duas listas de 50 jogadores e jogadoras, baseadas em seu desempenho em 2021.

A votação já está aberta e os leitores podem votar até o dia 16 deste mês no site da Goal (https://www.goal.com/br/goal-50-2021) ou nos aplicativos da Goal. O sistema de votação irá mostrar dois jogadores lado a lado e pedirá para que o usuário escolha qual deles foi melhor em 2021. Em seguida, serão mostrados novos ‘duelos’, para que os votos sejam dados. Todos os votos serão levados em conta na criação do ranking final.

Fonte: O Tempo