Invicto pelo América, Zárate projeta clássico difícil contra o Galo

Neste domingo (7), às 16h, no Mineirão, Mauro Zárate vai enfrentar o Atlético pela primeira vez em sua carreira. E apesar de estar há pouco tempo em Belo Horizonte, o argentino já sabe da rivalidade existente e da importância deste jogo para o América.

“Temos que fazer um grande jogo, sabemos da equipe que vamos enfrentar, a força que tem. Temos que estar muito focados e fazer tudo o que trabalhamos na semana em relação a esse jogo. Estamos nos preparando muito bem. Vamos continuar sendo 100% e ter um ótimo jogo”, disse o jogador.

Zárate sabe que América e Atlético possuem as melhores campanhas do returno, e uma vitória significa muito para as pretensões do Coelho em permanecer na Série A. “Considero uma partida importante para continuarmos na corrida para cumprirmos este objetivo que será muito bonito e histórico para o clube”, destacou.

Com passagens por Lazio, Inter de Milão e Boca Juniors, Zárate já disputou muitos clássicos em sua carreira. Segundo o atacante, o que mais o marcou foi entre Lazio e Roma, em abril de 2009, no estádio Olímpico, pelo Campeonato Italiano. Na ocasião, Zárate acertou um belo chute de fora da área, aos quatro minutos do primeiro tempo, na vitória da Lazio por 4 a 2.

“Um belo clássico que tive de jogar foi o derby de Roma onde tive que ganhar o jogo e marcar um golo muito bonito, muito significativo para mim, foi um dos meus primeiros clássicos na Europa, por isso ficou na minha memória”, relembrou.

O camisa 99 deve estar entre os titulares neste domingo, no Mineirão. No último jogo, contra o Fortaleza, voltou a ser titular após um período marcado por lesão. No América tem oito jogos, um gol e duas assistências, e ainda não foi derrotado.

