Itália divulga convocados para jogos das Eliminatórias

O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, anunciou nesta sexta-feira a lista de 28 jogadores convocados para as duas últimas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

A novidade entre os relacionados é o meia Tommaso Pobega, de 22 anos e que está no Torino, cedido pelo Milan.

Ficaram fora da lista os lesionados Marco Verratti (PSG), Matteo Pessina (Atalanta) e Rafael Toloi (Atalanta), que participaram da conquista da Eurocopa, assim como Leonardo Spinazzola (Roma).

A equipe italiana lidera o Grupo C do torneio classificatório para o Mundial de 2022, com 14 pontos, empatada com a Suíça, que está na segunda posição por conta do saldo de gols.

Os italianos recebem os suíços no dia 12 de novembro, em Roma, e três dias depois jogam fora de casa com a Irlanda do Norte, quando a equipe suíça receberá a Bulgária.

– Lista dos 28 jogadores convocados da Itália:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon/FRA), Gianluca Mancini (AS Roma)

Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea/ING), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (AC Milan), Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

