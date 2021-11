Londrina x Cruzeiro: times fazem homenagem à cantora Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça, que morreu na tarde desta sexta-feira (5) em um acidente de avião, foi homenageada antes do jogo entr Londrina e Cruzeiro , pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram um minuto de silêncio antes do início da partida a fim de prestar tributo à artista.

Antes dos jogos ocorridos em competições nacionais, os atletas costumam fazer um minuto de silêncio por causa das vítimas da covid-19 . No jogo ocorrido nesta noite, no estádio do Café, além das pessoas que faleceram em decorrência das complicações da doença, houve homenagem também à cantora do gênero sertanejo.