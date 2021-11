Luxemburgo escala Cruzeiro com improvisações e Rhodolfo na zaga

Vanderlei Luxemburgo escalou o Cruzeiro para enfrentar o Londrina, na noite desta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), com o zagueiro Rhodolfo entre os titulares. O ataque é formado por Wellington Nem, Bruno José e Thiago. As laterais têm duas improvisações, mesmo que haja jogadores do setor à disposição da comissão técnica.

O defensor de 35 anos não atuava como titular desde a 14ª rodada, ocorrida em 24 de julho. Na ocasião, os mineiros empataram por 0 a 0 com o Vila Nova, fora de seus domínios.

A Raposa entrará em campo com a seguinte formação: Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Thiago.

O Londrina, adversário do Cruzeiro no estádio do Café, entrará em campo com a seguinte formação: César; Matheus Bianqui, Marcondes Júnior, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Roberto, Caprini e Zeca.

O Cruzeiro é o 14º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados. O Londrina é o 17º do torneio, com 38 pontos.

Fonte: O Tempo