Mais uma sexta-feira para mexer com a emoção e a ansiedade do torcedor

Alô, nação azul! Mais uma sexta-feira pra mexer com a emoção e ansiedade do torcedor Celeste. Esse Cruzeiro e Londrina, às 21h30, no Estádio do Café, é mesmo pra mexer com os nervos do torcedor, e de lado a lado, pois o adversário luta também contra o fantasma da Série C. Controlar os nervos e o emocional em campo me parece que serão determinantes para que o time estrelado consiga um resultado satisfatório. Tropeço nem em sonho, do contrário o desespero poderá evidentemente trazer ainda mais transtornos para os quatro jogos finais. Nesse momento tem que prevalecer a experiência de Vanderlei Luxemburgo, que além do conhecimento de sobra sobre táticas de futebol, sabe trabalhar o emocional e psicológico dos atletas. Mas vai ser preciso jogar bola, ter gana e muita determinação, pois esse duelo irá exigir muito das duas equipes. Neste campeonato, o Cruzeiro já mostrou que sabe se comportar bem diante de equipes que não ficam lá atrás e que dão espaços, o que pode facilitar a ação de um ataque que foi renovado e ganhou juventude . Vitor Leque e Bruno José são velozes e habilidosos e Thiago tem arranque e muita disposição. Torcer para que o time consiga uma daquelas boas surpresas, como aconteceu recentemente em terras paranaenses, que foi palco daquela memorável vitória de 3 a 0 sobre o Coritiba. E nem precisa de tanto assim, pois o Londrina tem uma defesa bem postada e que não leva gols há quatro rodadas. Mas que venha uma boa surpresa pra acabar com essa ansiedade e esse sofrimento .

Fonte: O Tempo