Marília Mendonça: Corpos devem ser liberados pelo IML de Caratinga até 0h

Os corpos da cantora Marília Mendonça e das outras quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (5) em Caratinga, Leste de Minas, devem ser liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) do município até meia-noite. A informação foi divulgada pelo delegado regional Ivan Lopes Sales durante coletiva à imprensa.

Segundo ele, a Polícia Civil tem feito um esforço para liberar os corpos o mais rapidamente possível para que as funerárias possam trabalhar rapidamente durante a madrugada e os velórios possam ocorrer neste sábado (6). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já publicou no Twitter que o velório de Marília Mendonça está marcado para acontecer a partir das 8h, no Goiânia Arena. A expectativa é receber um público de 100 mil pessoas.

“Os trabalhos de necropsia estão em andamento. Cuidamos para que os trabalhos fossem realizados com maior sigilo e cuidado. Tão logo seja encerrada a necropsia, os corpos vão ser encaminhados para as funerárias”, afirmou o delegado. Segundo ele, dois advogados da empresa de Marília Mendonça já desembarcaram no aeroporto de Governador Valadares e estão a caminho de Caratinga para agilizar os trâmites burocráticos.

O médico legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho explicou que ainda não é possível definir uma causa da morte específica entre as cinco vítimas porque foi um acidente de “energia cinética de grande impacto, que causou diversos traumas nos ocupantes da aeronave”. De acordo com ele, as vítimas não ficaram desfiguradas, o que permite uma maior celeridade no trabalho, que envolve ainda recolhimento de amostras e coleta das digitais.

Neste sábado, a equipe da Polícia Civil irá recepcionar os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que são responsáveis pela investigação das causas do acidente. O delegado Sales garante que a cena do acidente foi preservada pela equipe.

Fonte: O Tempo