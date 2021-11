Marília Mendonça: Equipes de resgate encontraram vítimas já mortas em avião

Quando as equipes de resgate chegaram ao local da queda de uma aeronave em Piedade de Caratinga, na tarde desta sexta-feira (5), já constataram que a cantora Marília Mendonça e os outros ocupantes já estavam mortos. A informação foi divulgada pelo delegado regional Ivan Lopes Sales durante coletiva à imprensa.

“Assim que foi possível ter acesso ao local, o médico do Samu já constatou de imediato os óbitos dos passageiros. Não foi possível afirmar sobre o piloto e o co-piloto por difícil acesso. Foi preciso cortar a fuselagem para ter acesso a eles”, explicou o delegado, reforçando que as equipes de polícia, bombeiros e Samu fizeram o que estava ao alcance. “O que era possível fazer, fizemos com eficiência”.

Ele relatou ainda que o local onde caiu o avião, a cerca de 3 km do aeroporto de Caratinga, era de difícil acesso para as equipes. “Havia um risco de a aeronave se deslocar e descer, era possível escorregar e cair debaixo da aeronave, com a água da cachoeira passando. Também teve vazamento do combustível da aeronave, que deixou tudo mais escorregadio. Foi um trabalho difícil”, disse o delegado.

Segundo ele, neste momento, a polícia não deve levar em consideração os muitos relatos de moradores sobre as condições da queda da aeronave, pois elas estariam sendo movidas pela emoção. “Temos que levar de forma técnica a apuração”, ressaltou.

Sales contou ainda que é possível que a aeronave tenha colidido com uma antena de transmissão antes de cair, mas que somente a perícia poderá definir se essa colisão foi decisiva para que o acidente acontecesse.

