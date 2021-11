Marília Mendonça postou vídeo embarcando em avião que caiu em Minas; veja

Antes de embarcar para Minas Gerais, onde sofreu um acidente aéreo, a cantora Marília Mendonça celebrou a realização de dois shows no Estado. Nas redes sociais, ela postou um vídeo carregando uma mala e indo em direção ao bimotor.

Ainda comentou que iria aproveitar o fim de semana em terras mineiras para aproveitar as iguarias, como cachaça regional, queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro. Assista:

O acidente com o avião de Marília Mendonça aconteceu em Piedade de Caratinga, região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta das 15h30, próximo de acesso pela BR-474.

A queda não provocou fogo e a aeronave também não submergiu, mas um forte odor de combustível é sentido no local, informaram os militares que atendem a ocorrência. Além dos bombeiros, que utilizam um helicóptero para auxiliar no resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participa da operação.

O avião envolvido no acidente é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás. Ela tem capacidade para transportar até seis passageiros. De acordo com a Anac, a aeronave está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.

Shows em Minas

Marília Mendonça teria dois shows em Minas Gerais. Nesta sexta-feira, ela tem um show programado para ocorrer em Caratinga, município que fica ao lado do local onde ocorreu o acidente aéreo.

No sábado (6), a apresentação da sertaneja iria ocorrer em Ouro Branco, também em Minas. Na próxima sexta (12), a agenda da cantora tem prevista um show em Divinópolis, mas ainda não há informações se a participação dela no evento será mantida.

Fonte: O Tempo