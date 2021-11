Mercedes domina e Bottas lidera 1º treino livre do GP do México de F-1

A Red Bull é a favorita para o GP do México de Fórmula 1, neste fim de semana. Mas a Mercedes tratou de derrubar a rival austríaca logo no primeiro treino livre, nesta sexta-feira. Com uma dobradinha, o time colocou o finlandês Valtteri Bottas na liderança, seguido de perto pelo inglês Lewis Hamilton, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Bottas anotou o melhor tempo da sessão, com 1min18s341. Seu companheiro de equipe veio logo atrás, com 1min18s417. O holandês Max Verstappen, maior favorito à corrida de domingo, registrou 1min18s464, e ficou com o terceiro tempo. O piloto da Red Bull completou quatro voltas a mais que seu principal rival na briga pelo título.

Líder do campeonato, Verstappen exibe 12 pontos de vantagem sobre Hamilton. A expectativa inicial era de que o holandês conseguisse ampliar essa diferença neste fim de semana, encaminhando o título – vão faltar ainda quatro corridas, incluindo a brasileira, para o fim do campeonato após a prova no México.

Por questões técnicas, a Red Bull tem o carro que é considerado mais adequado para ser eficiente na pista mexicana. Não por acaso Verstappen venceu duas das últimas três corridas na Cidade do México. A última foi conquistada por Hamilton, em 2019.

Nesta sexta, porém, a Mercedes mostrou maior potência do que a Red Bull. O segundo piloto da equipe, o anfitrião Sergio Pérez, foi o quarto colocado, com 1min18s610. Na sequência, vieram o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri (1min18s985), e o espanhol Carlos Sainz Jr, da Ferrari (1min19s463).

O experiente Fernando Alonso, da Alpine, anotou o sétimo melhor tempo desta sessão inicial no México, com 1min19s656. Completaram o Top 10 o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari (1min19s667), o francês Esteban Ocon, da Alpine (1min19s759), e o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin (1min19s858).

Os pilotos voltam para a pista às 18 horas desta sexta-feira (horário de Brasília) para o segundo treino livre do GP. No sábado, a terceira sessão está marcada para as 14 horas, três horas antes da definição do grid no treino classificatório. No domingo, a corrida será realizada às 16 horas.

