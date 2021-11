Mesmo sem Macris, Minas Tênis vence Maringá pela Superliga

A ausência de Macris não foi o suficiente para atrapalhar o Minas Tenis Clube diante do Unilife Maringá pela Superliga Feminina. As mineiras venceram as adversárias paranaenses por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (5).

Amplas favoritas, as visitantes foram ao Ginásio de Esportes Chico Neto, em Maringá, no Paraná, e venceram os três sets do compromisso (25/15, 25/14 e 25/12).

Macris e Carol Gattaz foram poupadas pela comissão técnica do Minas Tênis Clube e só entraram nos instantes finais do terceiro set. Pri Heldes, que substituiu a levantadora Macris, se destacou ao substituí-la no compromisso ocorrido nesta noite. Ela rendeu e participou da maioria dos lances no duelo.

O Minas Tênis Clube é o líder da Superliga com três vitórias seguidas por 3 sets a 0 em três compromissos disputados. A equipe soma nove pontos na competição. A Unilife Maringá jogou duas vezes pela Superliga e ainda não obteve um triunfo. Contudo, já soma um ponto.

Fonte: O Tempo