Nicolo Barella renova com Inter de Milão

A Inter de Milão oficializou nesta sexta-feira a renovação do contrato do meia Nicolo Barella até 2026. “Inter e Barella juntos até 2026”, escreveu o clube italiano em sua conta no Twitter. O contrato anterior do jogador terminava em 2024.

Na quarta-feira, antes da vitória por 3 a 1 sobre o Sheeriff Tiraspol, na Moldávia, pela Liga dos Campeões, Piero Ausilio havia garantido que as “formalidades” e “detalhes” do acordo de renovação estavam acertadas.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, Nicolo Barella, de 24 anos, campeão da Eurocopa 2020 com a Itália, vai ganhar cerca de cinco milhões de euros líquidos por temporada.

“Estou feliz por ter renovado o meu contrato e por continuar a defender estas cores. Forza Inter”, afirmou o jogador.

Fonte: O Tempo