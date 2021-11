O lado bom e o ruim de decidir a Copa do Brasil fora de casa

Confesso que por um lado achei uma pena o Atlético não decidir a Copa do Brasil em casa. Imagino a festa que a torcida faria na grande final da competição mata-mata. Por outro lado, disputar o primeiro jogo em casa com o apoio da Massa tem suas vantagens também. O Galo tem que aproveitar a força de seus torcedores para garantir um bom resultado no confronto de ida e entrar mais tranquilo no duelo de volta. A partida contra o Palmeiras na Libertadores é um bom exemplo de que o Atlético precisa garantir logo a vantagem para não ser surpreendido na hora H. Futebol por futebol, o Galo tem muito mais do que o xará paranaense. Mas, em se tratando de duelos por mata-mata, todo cuidado é pouco. O Athletico, treinado pelo mineiro Alberto Valentim, já deixou muita gente para trás nesta temporada. Que bom que a condição atual do Galo no Brasileirão dá ao time do técnico Cuca uma segurança maior para focar suas atenções nesta decisão da Copa do Brasil. O torcedor já fala em tríplice coroa. Que fase. Um abraço!

Fonte: O Tempo