Praia vence a terceira seguida e mantém 100%

O Praia Clube venceu nesta sexta (5) o Sesi Vôlei Bauru, por 3 a 1 (25/23, 25/21, 17/25 e 25/11), na Arena Dentil, em Uberlândia, pela segunda rodada da Superliga Feminina. O jogo foi o terceiro do time mineiro no torneio, já que disputou uma rodada antecipada, e a terceira vitória.

O primeiro set foi equilibrado e começou com os dois times errando muito e trocando pontos até o 14/14. Com boa atuação de Nia Reed, o Sesi chegou a 20/19, mas o Praia Clube foi mais eficiente na reta final e fechou a parcial em 25/23. No segundo set, o duelo seguiu equilibrado, mas novamente o Praia foi bem no fim e fechou a parcial em 25/21.

O terceiro set foi dominado pelo Sesi Vôlei Bauru, que chegou a ter uma vantagem de seis pontos, no 14 a 8, fechando a parcial em 25/17. No quarto set foi a vez do Praia dominar completamente do início ao fim. A equipe mineira chegou a fazer 6 a 0 e 16 a 6. Com a vantagem, o Praia Clube administrou e fechou o jogo com a parcial em 25/11.

Fonte: O Tempo