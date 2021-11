Produtor que estava em avião de Marília Mendonça trabalhou com Cristiano Araújo

acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, 26, na tarde desta sexta-feira (5) deixou também outras quatro vítimas. Entre elas estava o produtor da artista, Henrique Bahia, que já tinha atuado também com o cantor Cristiano Araújo (1986-2016).

Como Marília, Araújo estava no auge de sua carreira quando morreu, vítima de um acidente de carro no interior de Goiás . “Não existe palavras que descrevam o que estamos sentindo nesse momento! Obrigado, Cris, por tudo que me proporcionou nesses dois anos ao seu lado”, escreveu o produtor no Instagram na época.

De acordo com suas redes sociais, desde o final de 2015, Henrique Bahia também já trabalhava com Marília Mendonça. Suas últimas publicações foram feitas horas antes do acidente, onde ele brincava com a cantora sobre o que ela levava na mala. “Está cheia de Poriguar [marca de bebida], estou mal-intencionada”, disse ela.

O acidente que matou Marília Mendonça e o produtor também deixou outras três vítimas: um tio da cantora, o piloto e o copiloto. A aeronave estava indo para Caratinga, onde ela faria um show nesta noite, mas caiu cerca de dez km antes, numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte

Segundo a Globonews, a aeronave que transportava a cantora e sua equipe estava com a documentação em dia, de acordo com a Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Fonte: O Tempo