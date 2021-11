Pronta para quebrar recorde, torcida do Galo será essencial contra o América

A torcida do Atlético já esgotou os ingressos disponibilizados pelo clube para o clássico deste domingo (7), contra o América, no Mineirão e, com isso, já garante o maior público alvinegro no Gigante da Pampulha desde a reforma, em 2013. Contra o Grêmio, na quarta-feira (3), os 56.624 pagantes presentes já haviam superado o recorde anterior.

Diante do América, que já está praticamente livre do rebaixamento para a Série B e sonha com objetivos maiores como a classificação à Sul-Americana ou até a Libertadores, o Galo poderá contar com o apoio expressivo da torcida, como aconteceu diante do Grêmio, para seguir a campanha rumo ao título do Brasileirão. Embora tenha uma grande vantagem na tabela, o goleiro Everson prega respeito ao adversário.

“A equipe do América vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro. É uma equipe que deu muita dificuldade pra gente no título Mineiro. Esperamos um jogo muito difícil, é um clássico. Queremos desempenhar o melhor futebol, com o apoio do torcedor, respeitando a equipe do América”, disse o jogador.

O goleiro Everson teve seu nome gritado pela torcida no Mineirão na quarta (3), depois de viver momentos difíceis com a camisa do Galo, desde que chegou em setembro de 2020. O atleta teve pela primeira vez a oportunidade de vivenciar uma partida com 100% do público liberado no Gigante e se encantou com a força da torcida.

“A gente jogou com o 12º jogador. Minha primeira vez junto com a massa atleticana, com estádio lotado. Se tivesse capacidade para mais, tenho certeza que teria mais gente ainda nos incentivando. Foi o nosso 12º jogador e hoje a gente tem mais certeza do que nunca que jogando junto com a massa, a gente se torna muito mais forte dentro de casa”, disse o goleiro.

Com 100% de aproveitamento no Mineirão nesta edição do Campeonato Brasileiro com a presença da torcida – em cinco partidas disputadas desde o início da pandemia -, o Atlético tem 94,4% de chances de levantar a taça nacional nesta temporada, faltando nove rodadas para o fim e com 10 pontos de vantagem na liderança. A presença da torcida tem feito a diferença nesta reta final do Brasileirão.

“Faz muita diferença. Não só ontem (Grêmio), mas contra o Santos e Cuiabá, onde saímos atrás do placar e a torcida nos incentivou, gritando mais alto. É de suma importância esse apoio, sabemos e sentimos o quanto estão vibrando e depositando sua confiança nesse grupo para conquistar esse título. Então mais do que nunca, ontem jogaram junto com a gente e nos ajudou a buscar mais uma vitória”, agradeceu Éverson.

