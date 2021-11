Relembre artistas do sertanejo que tiveram mortes trágicas

Em 27 de maio de 2019, o cantor Gabriel Diniz , nascido em Mato Grosso do Sul, mas radicado em João Pessoa (PB) e que estourou no país com o hit “Jenifer”, morreu também numa queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas, para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada, que coincidentemente completava 25 anos. O monomotor, entretanto, caiu em Estância, no sul de Sergipe, assim causando a morte do cantor, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues. Médicos do Instituto Médico Legal confirmaram que o impacto da queda foi responsável pela morte das vítimas, o que ocasionou diversos traumatismos torácicos, traumatismos abdominais e traumatismos cranianos.