Sandra Leão: ‘Estamos longe de acabar com o preconceito’

Sandra Mara Leão não desiste.

E nem deve.

Ela é uma das pioneiras no esporte. Uma das únicas técnicas em atividade no vôlei brasileiro.

Sandra acaba de classificar São Carlos para a Superliga B e sonha em levar o time para a principal divisão do vôlei nacional na próxima temporada.

É bom não duvidar.

Persistência é o forte dela.

Nesse papo com o blog, ela fala do novo desafio, preconceito, chegada de Sheilla ao mercado e como o Brasil enxerga a mulher como treinadora:

Como você encara mais esse desafio na carreira depois de participar de tantos projetos?

Quando fui chamada pelo gestor do projeto, o Dudão, para montar e comandar a equipe junto vi uma oportunidade de encarar um grande desafio profissional na minha vida. Sou movida a desafios, o voleibol é o ar que respiro, é o que me movimenta ea possibilidade de voltar a comandar uma equipe no alto rendimento do voleibol brasileiro foi determinante para agarrar essa oportunidade independentemente do orçamento apertado que eu teria para trabalhar. Acredito na força do Projeto AGEE e estamos dando o nosso melhor para o seu crescimento. Esperamos que a cidade compre esta ideia, ainda precisamos de patrocinadores para melhorar nossa infraestrutura.

Você é uma das pioneiras na profissão. Como vê o crescimento de mulheres treinadoras e a chegada da Sheilla ao mercado?

Vejo com olhos felizes e esperançosos. A chegada da Sheilla no meu modo de ver, representa o início de possibilidade de uma mudança de pensamento em relação a mulher como comandante de um grande equipe de voleibol.

Ela pode vingar?

Eu acredito que sim. Ela tem condições de se tornar uma grande treinadora. A experiência como atleta que foi ajudará na tomada de decisão e comportamento diante do grupo que ela estará comandando. A iniciativa do clube em levá-la a fazer parte da comissão técnica do time principal ajudará a adquirir experiência do dia a dia que é totalmente diferente do de atleta.

Ainda há preconceito?

Infelizmente estamos longe de acabar com o preconceito. Somos bem- vindas nas bases femininas, mas já quando falamos da categoria adulta, há um certo temor em entregar a equipe para comandarmos.

Quando isso vai acabar?

Penso que a visão de mãe que toda mulher carrega, atrapalha na hora de nos enxergar em condições de levar uma equipe a ser competitiva, valente e aguerrida dentro de quadra e consequentemente em campeonato. Não acredito que esse preconceito seja proposital e sim cultural. Precisamos quebrar este paradigma.

Fonte: O Tempo