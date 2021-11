Série B: CSA dorme no G4 e Remo pode encerrar rodada perto do Z4

Na partida que abriu a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA superou o Remo por 2 a 0 no Rei Pelé, em Maceió. O resultado desta sexta-feira (5) levou o Azulão do Mutange ao G4 da competição, com 54 pontos. O time da casa, que chegou à terceira vitória seguida, torce contra Avaí, Goiás, Guarani e o rival CRB para seguir na zona que garante acesso à Série A do ano que vem.

VITÓRIA DO AZULÃO! 💙🤩 Marco Túlio e Dellatorre balançaram as redes para garantir o 2×0. Vamos sempre juntos, Nação! 🔵⚪️ pic.twitter.com/J1r6g3DJfZ — CSA (@CSAoficial) November 5, 2021

O Leão Azul soma 41 pontos e aparece na 11ª posição, mas pode acabar o fim de semana colado no Z4 se Operário-PR, Sampaio Corrêa, Cruzeiro, Ponte Preta e Brusque vencerem os respectivos compromissos. A equipe paraense, após sofrer a segunda derrota consecutiva, está somente três pontos à frente da zona de rebaixamento.

Os alagoanos construíram o resultado com um gol em cada tempo, ambos envolvendo atacantes e marcados em cabeçadas. Na etapa inicial, aos 27 minutos, Marco Túlio completou o cruzamento de Iury Castilho pela esquerda e abriu o marcador. Depois do intervalo, aos 28 minutos, Cleyton recebeu na esquerda, levantou na área e Dellatorre conferiu para as redes. Os anfitriões não aumentaram a vantagem devido à boa atuação do goleiro Thiago Coelho.

O CSA volta a campo nesta segunda-feira (8), às 20h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, para enfrentar o Avaí. Na terça-feira (9), às 19h, o Remo visita o Operário no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Os duelos valem pela 34ª rodada da Série B.