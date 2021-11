Warley Henrique faz dobradinha com Marcos Suzano no projeto ‘Música de Domingo’

O palco do Teatro Sesiminas (rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia) recebe neste domingo (7), às 17h, mais uma edição do “Música de Domingo”, tradicional projeto que busca fomentar e difundir a música de orquestra e de câmara. A programação conta com o show “Brasilidades”, do músico, compositor e instrumentista belo-horizontino Warley Henrique.

Com participação especial do percussionista carioca Marcos Suzano, Warley vai mostrar ao público um repertório repleto de releituras de clássicos do choro com seu cavaquinho de cinco cordas.

Com importantes prêmios no currículo, Warley Henrique é um dos nomes de destaque da cena instrumental da capital mineira. Já Marcos Suzano tem carreira internacional e é conhecido por suas parcerias com grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Marisa Monte e João Bosco.

A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser retirados diretamente pelo site Sympla.

Fonte: O Tempo