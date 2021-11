A Superliga está on! E com público

A Superliga está “on”! Depois de um longo e tenebroso período sem jogos, sem torcida e com poucas perspectivas, estamos retomando as rédeas da situação. O público é o ator principal nos jogos, tão importante quanto o jogo em si. A impressão que eu tinha em jogos sem público era a mesma do treino e a única diferença estava no uniforme. Desanimador! O público e os jogos voltaram, Contagem já recebe torcedores, outras cidades estão flexibilizando as regras também.

As equipes se prepararam “as escuras” e só se tinha notícias dos clubes pela rede social ou pelo jornais. O nível não será o mesmo, ruim por um lado e bom por outro. Jovens talentos irão surgir, grandes atletas desfilam talento mundo afora. Normal para o momento! Vivenciei essa montanha russa durante meus 28 anos de carreira e confesso que “aproveitei” o período de baixa no Brasil para me lançar no mercado. Antes era apenas mais um na multidão. Sobre o legado no vôlei, todas as Superligas contaram um história especial e a edição que começou recentemente certamente deixará a sua marca.

Aponto quatro times mineiros favoritos ao título. Sada Cruzeiro, Minas nos dois naipes e Praia Clube, que começou com tudo a temporada. Na ponta da tabela, o time celeste vem mostrando seu poder de fogo! Desconhecidos do grande público têm papel fundamental no sucesso da equipe. Beto Martellete e Fábio Correa, auxiliar técnico e preparador físico, formam uma dupla que é o suporte que todo treinador gostaria de ter. Fora da quadra, mas não menos importantes, Alisson Zuim e Luis Carlos Sales. Não conto nos dedos quantas vezes atletas do Sada ficaram fora de jogos por lesão. A estrutura é redonda e essas quatro figuras são peças fundamentais no sucesso do time.

Minas de Nicola e Minas de Neri. Lados opostos no momento com responsabilidades parecidas. Times feitos para vencer. Um passou por problemas de covid no grupo e é extremamente competente para recompor, o que já está acontecendo. O outro terá mais dificuldade para contornar a saída de uma peça fundamental no elenco. Praia Clube está sobrando nesse início de temporada, surfando na onda dos títulos conquistados recentemente.

Esporte é tão fascinante que, por mais que os entendedores de plantão opinem sobre o futuro, tudo pode acontecer. Provavelmente conseguiremos puxar na memória “azarões” que eliminaram grandes equipes e mudaram os rumos de campeonatos importantes. Vôlei não é uma ciência exata, felizmente! Que vença o melhor!

Fonte: O Tempo