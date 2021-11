Avó de Marília Mendonça perde a neta e o filho no mesmo dia

Avó de Marília Mendonça, Dona Tereza, de 78 anos, perdeu a neta e o filho no trágico acidente aéreo que ocorreu nessa sexta-feira (5) em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. Abicieli Silveira Dias era tio e assessor da cantora de 26 anos e foi uma das seis vítimas do desastre.

“Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era o companheirão dela no trabalho dela. Perdi ele e perdi a neta também”, afirmou Dona Tereza, em entrevista à Globo News.

Abicieli será velado neste sábado (6), no Goiânia Arena, junto com Marília Mendonça. Ele foi um dos incentivadores da careira da cantora e sempre a acompanhava nas viagens. Abicieli era casado e deixa uma filha de 4 meses de idade.

A avó de Marília Mendonça também falou sobre a tristeza da perda da neta. “Pessoa meiga, menina boa”, disse. “Teve uma carreira muito bem feita, muito maravilhosa. Que Deus coloque ela em um lugar muito maravilhoso também”, afirmou Dona Tereza, que mandou um recado para os fãs da cantora. “Que eles acalmem o coração, um beijo para eles, um abraço e força para vencermos essa tristeza”.

