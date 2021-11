Barcelona anuncia acerto com o técnico Xavi Hernández

O Barcelona anunciou no final da noite de sexta-feira (5) o acerto com o técnico Xavi Hernández. O ex-jogador, que brilhou defendendo a equipe catalã e que rescindiu horas antes o seu vínculo com o Al-Sadd (Catar), firmou contrato até junho de 2024.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Xavi é um dos grandes ídolos da história do Barcelona, pelo qual disputou 767 jogos na equipe principal em 17 anos. Pelo time da Catalunha, ele conquistou 25 títulos, entre eles 8 edições do Campeonato Espanhol e 4 da Liga dos Campeões.

O ex-jogador espanhol foi contratado para o lugar do holandês Ronald Koeman, que vinha sendo muito contestado por seu trabalho, que não levou a conquistas de títulos. Entre a chegada de Xaxi e a saída de Koeman, o Barcelona foi comandando pelo interino Sergi Barjuan.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Segundo a equipe catalã, a apresentação de seu novo treinador acontecerá na próxima segunda-feira (8).