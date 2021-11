Bayern derruba último invicto da Bundesliga e amplia liderança

Bayern de Munique e Borussia Dortmund, os dois primeiros colocados do Campeonato Alemão, enfrentaram adversários da parte de cima da tabela neste sábado, pela 11ª rodada, e tiveram desempenhos diferentes. O Bayern derrotou o Freiburg por 2 a 1 e quebrou a última invencibilidade do torneio, enquanto o Borussia foi derrotado fora de casa pelo mesmo placar diante do RB Leipzig.

Em um jogo bastante pegado na Allianz Arena, o Bayern de Munique conseguiu uma vitória importante para seguir no topo da classificação ao derrotar o Freiburg. O resultado levou a equipe do técnico Julian Nagelsmann aos 28 pontos e mantém o embalo do time que vem de quatro vitórias consecutivas na competição. A derrota foi a primeira na competição do Freiburg, que perdeu as chances de encostar ainda mais na liderança. A equipe segue estacionada nos 22 pontos, na terceira posição.

Já o Borussia Dortmund, que também vinha de quatro vitórias seguidas, foi até a RB Arena de Leipzig e acabou derrotado por 2 a 1. Superior durante quase todo o jogo, o RB Leipzig chega a 18 pontos, na quinta colocação, enquanto o Borussia segue na vice-liderança, com 24 pontos, mas vê o Bayern ampliar a vantagem na ponta da tabela.

A vitória do time bávaro foi construída com um gol em cada tempo. O placar foi aberto aos 30 minutos por intermédio de Goretzka após assistência de Thomas Müller. Na volta do intervalo, o Freiburg manteve a forte marcação e chegou a ameaçar o rival, mas Lewandowski fez a diferença e ampliou para 2 a 0. O tento dos visitantes foi marcado nos acréscimos por Haberer.

Já o Leipzig abriu o placar com Nkunku, que também marcou contra o Paris Saint-Germain no meio da última semana. O jogador recebeu passe em profundidade e driblou o goleiro do Borussia para marcar aos 28 minutos do primeiro tempo. Logo na volta do intervalo, o Borussia conseguiu empatar aos 7. O lateral Meunier deu grande assistência para Marco Reus marcar.

Mas o Leipzig foi quem dominou a partida. Depois de uma bela jogada, Nkunku acertou a trave do Borussia e quase desempatou, o que aconteceu de fato aos 22, quando o mesmo Nkunku cruzou para Poulsen escorar para o gol. Tendo poucas oportunidades no Borussia, o meia Reinier chegou a entrar em campo já nos minutos finais.

O Bayern enfrenta na próxima rodada o Augsburg, fora de casa, enquanto o Freiburg vai buscar a reabilitação jogando em seus domínios diante do Eintracht Frankfurt. O Leipzig volta a campo para enfrentar o Hoffenheim na próxima rodada. Já o Borussia Dortmund fará duelo com o Stuttgart.

Em outros jogos realizados neste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Alemão, o Wolfsburg derrotou o Augsburg em casa por 1 a 0. Já o Stuttgart perdeu em casa pelo Arminia Bielefeld, por 1 a 0. Bochum e Hoffenheim também se enfrentaram e o jogo terminou 2 a 0 para o Bochum.

Fonte: O Tempo