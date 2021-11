Em prévia dos profissionais, Coelho e Galo empatam semi no sub-17

Numa prévia do clássico deste domingo, às 16h, no Mineirão, entre os profissionais, os sub-17 de Atlético e América se enfrentaram neste sábado (6) pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro e empataram por 1 a 1.

O duelo foi realizado no Sesc Venda Nova com o alvinegro saindo na frente, aos 11 do segundo tempo, com Yan. O Coelho buscou o empate já nos minutos finais, gol de Júnior, em cobrança de pênalti. E por falar em penalidade máxima, o goleiro americano Carlos evitou que o rival ampliasse a vantagem aos 28 minutos da etapa final ao defender uma cobrança.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (13), às 10h, na Cidade do Galo, em Vespasiano. Quem vencer encara na final quem passar de Cruzeiro e Athetic, que fazem a primeira partida das semifinais ainda neste sábado, às 15h.

O Coelhãozinho entrou em campo com Carlos; Felipe (Lucas Rodrigues), Heitor, Rafa Barcelos (Isaque), Pedro Urso, Jurandir, Igor Henrique, Caio Maciel, Júnior (Daniel), Adyson (Henrique Braga), Victor Campos (Paulinho).

Já o Galinho teve Diego Fernandes; Romário, Carlos Ventura, Henry e Matheus Antônio; Caio Ribas, João Lucas, Vitinho e Yan; Isaac e Cadu. Hamilton, Alisson, Gabriel Araxá e José Phelipe entraram durante o jogo.

Na fase de classificação deu América, que venceu por 3 a 1.

Fonte: O Tempo