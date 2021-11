Filha de piloto que levava Marília Mendonça se despede: “Estamos juntos sempre”

A filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai, que guiava o avião que caiu nessa sexta-feira (4), em Caratinga, no Vale do Rio Doce. A aeronave levava a cantora Marília Mendonça, de 26 anos. Ela, Geraldo e mais quatro pessoas morreram no acidente, incluindo o assessor e o produtor de Marília e o copiloto.

“Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre”, escreveu Vitória Dias Medeiros no Instagram, em texto que acompanha fotos de pai e filha em diversos momentos da vida.

Geraldo, natural de Floriano, no Piauí, morava em Brasília, e era piloto da PEC Táxi Aéreo. Ele deixa três filhos. Além de Vitória, ele era pai de uma menina de 11 anos e de um menino de 4 anos.

Em entrevista ao G1, a ex-mulher dele, Euda, disse que Geraldo era piloto há duas décadas. “Ele não era mais meu marido, mas era meu melhor amigo, a melhor pessoa do mundo, pai da minha filha. Ainda não acredito no que aconteceu. O piloto mais cuidadoso que conheci”, afirmou ela ao site.

