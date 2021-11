Gado furtado em Ituiutaba é recuperado em propriedade rural de Ipiaçu

Animais foram furtados em uma propriedade rural no município de Ituiutaba

Equipe da Patrulha Rural de Ituiutaba, em ação conjunta com militares do Destacamento da da cidade de Ipiaçu, recuperaram neste sábado (06.nov.2021), 07 (sete) cabeças de gado furtadas em data pretérita na região rural do Córrego do Mosquito.

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento.

Os garrotes da raça anelorado/cruzado, avaliados em torno de R$ 30 mil, foram subtraídos de um fazendeiro na zona rural do município de Ituiutaba, e após ininterruptas diligências, foram encontrados.

Após os procedimentos de praxe, o gado foi devidamente restituído ao proprietário, mediante termo de entrega e levados de volta para o local de origem.