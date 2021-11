Galo tem desfalque certo e dúvida relevante para encarar o Coelho

O Atlético pode encarar o América no clássico deste domingo (7), às 16h, no Mineirão, sem metade do meio-campo titular. Nacho Fernández já está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo, enquanto Jair é dúvida por causa de um problema muscular na coxa sentido no treinamento de sexta-feira (5).

O volante, inclusive, chegou a ser preservado pelo técnico Cuca e começou no banco de reservas contra o Grêmio, no meio de semana. Segundo o treinador, a ideia foi justamente poupá-lo por causa do desgaste físico.

A boa nova fica por conta do retorno do zagueiro Nathan Silva, que cumpriu suspensão automática diante dos gaúchos e retoma a vaga que foi de Réver na ocasião.

Dúvidas

O treinamento deste sábado não trouxe definições. Enquanto Vargas e Savarino disputam a vaga do argentino, fica apenas a especulação de ser Tchê Tchê o substituto do camisa 8, como ocorre normalmente.

Fora isso, o Galo deve começar com Everson; Mariano, Nathan Silva, Jr Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair) e Zaracho; Savarino (Vargas), Hulk e Diego Costa.

Fonte: O Tempo