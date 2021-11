Grenal: Colorado vence e afunda ainda mais o Tricolor

O Internacional venceu o clássico Gre-Nal e afundou ainda mais o Grêmio na zona de rebaixamento. Neste sábado (6), com gol de Taison, o Colorado fez 1 a 0, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o Tricolor em penúltimo, com 26 pontos. Faltando agora nove jogos para ele acabar sua participação, a equipe azul, branca e preta tem sete pontos a menos que o primeiro fora da zona de queda. E a marca pode crescer até o fim da rodada. Já o Colorado é sétimo com 44.

O Inter volta a campo na quarta-feira (10), quando enfrenta o Juventude. O Grêmio atua antes, na terça (9), contra o Fluminense.

O Internacional repetiu a sua estratégia que tornou a sua principal característica desde que Diego Aguirre assumiu o time: o contra-ataque veloz. Utilizando as arrancadas de Taison, o Colorado, assim que retomava a bola, procurava espaços na defesa gremista. Errou alguns lances, mas acabou encontrando o caminho após Taison abrir o placar com um gol de cabeça.

O Grêmio procurava as pontas. Mais especificamente seu lado esquerdo de ataque. Douglas Costa foi acionado muitas vezes e venceu a maioria dos duelos com Saravia. Porém, não conseguiu dar sequência às jogadas, que repetidamente foram afastadas pela defesa do Inter. Quando ficou atrás no placar, o Tricolor não teve alternativa que não se jogar ao ataque.

Pela primeira vez na história, o clássico Gre-Nal teve torcida única. Apenas colorados estiveram no estádio, pois os gremistas estão punidos em razão da invasão de campo que sucedeu a derrota para o Palmeiras.

