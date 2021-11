Invicto contra times do G-6, América encara o Galo pelo Brasileirão

Com a segunda melhor campanha do returno do Campeonato Brasileiro, o América tem pela frente mais um confronto difícil contra o Atlético. O time comandado por Marquinhos Santos espera ter resultado similar aos que obteve contra os times do G-6, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Corinthians, dos quais saiu vitorioso em dois e empatou dois.

No primeiro turno, o Coelho havia perdido para o Rubro-negro (2 a 0) no Maracanã, Porco (2 a 1), no Allianz Parque, Corinthians (1 a 0), na Arena Independência, e Fortaleza (4 a 0), no Estádio Pituaçu. Porém, agora a situação foi diferente.

Venceu o Palmeira por 2 a 1, na Arena Independência, e o Fortaleza pelo mesmo placar, também no Horto. Empatou com o Flamengo em 1 a 1, em casa, e com o Corinthians, também em 1 a 1, na Neo Química Arena.

O Coelho perdeu para o Galo no primeiro turno, com gol de Dylan Borrero, na Arena Independência. Agora, espera fazer, no mínimo, o placar inverso, para manter a sequência de três jogos sem perder, e continuar no meio da tabela de classificação. O foco é, não somente permanecer na Série A, mas buscar também uma vaga em um torneio continental.

Lembraças boas?

Dos times que ocupam o G-6, o Coelho também venceu o Red Bull Bragantino no primeiro turno por 2 a 0, na Arena Independência; após a derrota iniciou a campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Pelo returno, o confronto entre os times está marcado para a 36ª rodada, ainda com horário e data a serem definidos pela CBF. O duelo será no Nabi Abi Chedid.

Fonte: O Tempo