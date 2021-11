Luxemburgo celebra sequência do Cruzeiro na Série B: “vitória importantíssima”

Vanderlei Luxemburgo acredita que a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Londrina, na noite desta sexta-feira (5), foi crucial para a permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022.

Com o resultado obtido no estádio do Café, a Raposa chega a 43 ponto e abre cinco de vantagem para o próprio Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. Os paranaenses terão que tirar essa diferença em quatro rodadas restantes.

“Vitória foi importantíssima, fundamental, para a nossa manutenção na Segunda Divisão para a próxima temporada”, disse o treinador ao fim do compromisso válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador ainda reforça que a sua intenção é garantir o acesso à elite do futebol nacional no decorrer da próxima temporada: “Sabemos o compromisso de manter o time na Segunda Divisão para, o ano que vem, aspirar o acesso. Ano que vem, trabalhar com mais tranquilidade, desde o início, visando o acesso, que é onde ele tem que estar”, declarou Luxa, que ainda projetou a partida contra o Brusque, na próxima terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão:

“Viemos jogar uma decisão fora. E o time jogou uma decisão (…) então, estamos jogando sempre jogos decisivos. A vitória hoje foi fundamental. Agora reencontro com a torcida, no Mineirão. Vai ser outro jogo de decisão”.

Fonte: O Tempo