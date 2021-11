Marcos Rabello faz show em homenagem a Didier Lockwood

O violinista mineiro Marcos Rabello sobe ao palco do Layback Park (rodovia Januário Carneiro, 20 – Nova Lima), neste fim de semana, para celebrar a obra do músico francês Didier Lockwood (1956-2018), considerado um dos grandes representantes do jazz europeu no mundo. Com ingressos a R$ 25 (couvert), o show acontece neste domingo (7), a partir das 19h.

Ao vivo, o artista se junta aos instrumentistas Clóvis Aguiar (teclado), José Dias (baixo), Fernando Rodrigues (guitarra) e Arthur Rezende (bateria), para mostrar um repertório de clássicos jazzistas, como “The Kid”, “La Ballade Irlandaise”, “Good Luck, Brother”, “New Country”, “Option”, “Take a Waltz” e “Gypsy”.

“O trabalho do Didier sempre foi uma referência para mim”, confessa Marcos. “Agora, tenho a chance de prestar tributo à sua obra com um recorte carinhoso repleto de canções que representam todo o brilho e grandeza deste incrível artista”, conclui.

Biografia de Didier Lockwood

Considerado um dos grandes representantes do jazz francês, Didier Lockwood nasceu em Calais, no norte da França, em 1956. Ele começou a tocar violino aos sete anos, e se interessou muito cedo pelo improviso, graças ao irmão mais velho, Francis.

O músico gravou mais de 35 álbuns e fez mais de 4,5 mil concertos durante a carreira. Amante da improvisação, ele se enveredou por estilos tão diversos, como o jazz fusion elétrico, jazz acústico, gipsy jazz e a música clássica.

Serviço

O quê: Tributo a Didier Lockwood

Onde: No Layback Park (Rd. Januário Carneiro, 20 – Nova Lima)

Quando: Neste domingo (7), às 19h

Quanto: Ingressos a R$ 25 (couvert) por pessoa

