Nhoque de batata: aprenda como fazer receita com molho gorgonzola

É necessário pouco para fazer um nhoque de batata em casa. A massa leva basicamente só três ingredientes (farinha, batata e ovo) e sequer precisa descansar, ao contrário de outras. Para acompanhar, o chef Américo Piacenza, da Cantina Piacenza, em BH, sugere um molho gorgonzola (veja abaixo).

Alguns cuidados podem deixar a receita ainda mais apetitosa, como usar manteiga depois de cozinhar o nhoque: “é para não grudar”, explica o chef. Além disso, vale caprichar na finalização, gratinando o prato já pronto. “Se não tiver o maçarico, e o nhoque for colocado quente no forno, depois da montagem, é importante o forno estar na temperatura máxima”, completa Piacenza.

Ele também explica que a receita funciona como prato único, mas pode servir para acompanhar uma carne vermelha, a quem preferir.

VEJA O VÍDEO COM A RECEITA DE NHOQUE DE BATATA AO MOLHO GORGONZOLA

Nhoque de batata ao molho gorgonzola

Ingredientes

Para o nhoque de batata

1 kg de batatas (assá-las até ficarem bem macias e espremê-las)

200 g de farinha de trigo

1 ovo

1 colher de manteiga

Para o molho gorgonzola

300 g de queijo gorgonzola de boa qualidade ralado

600 g de creme de leite fresco

Pimenta-do-reino a gosto

COMO FAZER

Molho gorgonzola

Em uma panela média, coloque o queijo gorgonzola ralado em fogo médio e deixe derreter. Adicione o creme de leite e deixe reduzir até obter uma textura homogênea. Acerte o sal, mas lembre-se de que o gorgonzola já é salgado. Adicione a pimenta-do-reino. Reserve.

Nhoque

Misture a batata com o ovo e a farinha. Trabalhe a massa até ela ficar homogênea. Faça pavios com a massa (no sentido do comprimento), enfarinhando-a bem. Corte os nhoques. Cozinhe-os em água fervente com sal até subirem. Escorra-os e coloque neles um pouco de manteiga.

Montagem

Esquente o molho em uma panela grande e acrescente o nhoque. Deixe levantar fervura e sirva em pratos individuais ou em uma travessa grande.

