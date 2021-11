Pai do filho de Marília Mendonça posta mensagem de luto nas redes sociais

O pai de Léo, filho de Marília Mendonça, o cantor Murilo Huff, de 26 anos, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (5) sobre a morte da artista, que estava em um avião que caiu na sexta (4) na cidade de Caratinga, na região do Rio Doce.

“Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família, e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus”, escreveu Murilo em seu perfil no Instagram.

Léo tem um ano e nove meses. O casal terminou a relação em setembro de 2021. Na sexta-feira, antes de embarcar no avião, a cantora, que tinha 26 anos, deixou o filho com o pai em Goiânia.

Antes da tragédia, o cantor compartilhou uma foto brincando com o filho. “O carinho mais gostoso do mundo”, escreveu, também no Instagram.

