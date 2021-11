Polícia identifica por DNA corpo do 26º morto após confronto em Varginha

A Policia Civil de Minas Gerais concluiu neste sábado (6) a identificaçao dos 26 homens mortos na operação policial realizada em Varginha, no Sul de Minas, há uma semana. A última identificação aconteceu por meio de DNA.

O médico legista José Roberto Rezende Costa explicou que as primeiras 25 identificações aconteceram por meio de papiloscopia (digitais) e outros métodos tradicionais, como a comparação dos dentes dos corpos com registros odontológicos.

Mas as digitais de um dos homens mortos não estava no banco de dados e foi necessário fazer uma análise comparativa de DNA com um familiar do homem, morador de Minas Gerais. “Nos valemos de todas as técnicas forenses possíveis”, disse o médico legista.

“Tudo leva a crer que esse indivíduo não tinha carteira de identidade registrada no banco oficial de dados. De tal maneira que foi peciso utilizar o DNA em comparação com seus próprios familiares e alguns outros documentos como certidão de nascimento, que serão apresentados para o serviço social, que fará a conclusão dess trabalho para que a entrega do corpo seja feita à família”, completou.

Segundo o legista, todos os corpos chegaram ao IML sem qualquer identificação. Mas a celeridade no processo também foi possível graças aos contatos com as famílias dos mortos.

“Tão logo foi notciado pela imprensa que havia 26 pessoas falecidas, alguns cidadãos passaram a ligar para nosso serviço social se identificando como supostos parentes. Foram feitas coletas de dados para que pudessem ser feitas contrapartidas com esses supostos familiares”, afirmou.

De acordo com a assistente social Daniella Barroso, as famílias dos 26 homens mortos procuraram a polícia espontaneamente para buscar informações.

Veja a lista atualizada dos nomes dos mortos na ação em Varginha:

– Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

– Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

– Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

– Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

– Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

– Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

– Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

– Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

– Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

– Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

– – Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

– Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

– Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

– José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

– José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

– Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

– Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

– Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

– Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;

– Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

– Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

– Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

– Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

– Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

– Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO);

– Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG).

Além do serviço de identificação dos corpos, a Polícia Civil esclarece que está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos.

Fonte: O Tempo