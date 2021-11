Presente x futuro: Ademir é destaque no clássico entre América e Atlético

Um dos principais nomes do América na temporada entra em campo neste domingo (7) para tentar ajudar o time a conquistar a tão sonhada permanência na Série A. Porém, o adversário é o clube com o qual tem pré-contrato assinado para a próxima temporada: o Atlético. Um jogo importante em que o camisa dez promete ser um dos protagonistas.

O atacante tem contrato com o Coelho até o fim desta temporada, e apesar das sucessivas tentativas da diretoria, Ademir optou pela não renovação de contrato; esse ano, o América chegou a receber propostas do Palmeiras, de cerca de cinco milhões, que também não foram aceitas pela diretoria.

No ano passado, esteve na campanha histórica da Copa do Brasil e no vice-campeonato da Série B. E apesar do início contestável nesta temporada, Ademir segue jogando em alto nível e sendo um dos principais nomes do time. É o artilheiro do time na temporada com nove gols, e do Brasileirão, com sete. Além disso, é o vice-líder de assistências com quatro.

No meio da temporada, porém, o jogador assinou um pré-contrato com o Atlético, time o qual vai defender a partir de 2022. Será o primeiro confronto do jogador com o clube desde então. A expectativa é saber como o jogador está psicologicamente e qual vai ser sua postura frente ao presente e futuro, principalmente, diante de dirigentes e os mais de 50 mil torcedores atleticanos que estarão presentes.

Caso não desempenhe seu melhor futebol, o jogador pode ser questionado por já ter acertado com o rival, ao passo que, caso seja protagonista, a torcida do Galo é quem poderia contestá-lo por já ser jogador do clube. Fato é que, se não neste jogo, na próxima temporada o ‘Fumacinha’ terá que se destacar para conquistar seu espaço no time alvinegro que conta com Hulk, Diego Costa, Zaracho, Savarino, entre outros.

Fonte: O Tempo