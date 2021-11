Que bom que o Cruzeiro vai voltar para o Mineirão

Alô, Nação Azul! Que bom que o Cruzeiro estará de volta ao estádio Mineirão, na próxima terça-feira à noite. Essa é uma decisão que já poderia ter sido tomada há várias rodadas. A ida para a Arena do Jacaré e depois para o estádio Independência resultaram em um grande prejuízo técnico para o time. Tomara que o Mineirão, que sempre foi a casa do Cruzeiro, possa surtir o efeito desejado nesses dois jogos como mandante que terá a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo. Com a capacidade máxima liberada, o torcedor certamente fará a diferença nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. É preciso colocar um ponto final nessa tormenta e começar a se planejar pra 2022, porque nessa temporada se repetiram, por culpa dos dirigentes, vários erros e equívocos cometidos no ano passado. É preciso começar vida nova o mais rápido possível, porque a cada ano aumenta a concorrência pelo acesso e ficará ainda mais difícil se tiver o Grêmio, que é candidato a cair, no próximo Brasileirão da Série B.

Fonte: O Tempo