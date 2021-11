Quem eram as outras quatro vítimas que estavam no avião com Marília Mendonça

No avião que caiu nessa sexta-feira (5) em Piedade de Caratinga, na região do Vale Doce, estavam, além de Marília Mendonça, mais quatro pessoas.

A cantora, que tinha 26 anos, estava acompanhada do produtor, Henrique Bahia, de 32 anos, e do assessor e tio, Abicieli Silveira Dias Filho. Também morreram na queda o piloto do avião, Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, de 37.

Saiba mais sobre a biografia de cada um deles:

Henrique Bahia, produtor geral

Nascido em Salvador, Henrique Ribeiro trabalhava com Marília Mendonça há de seis anos. Ele vivia em Goiânia, onde, antes de Marília, trabalhou com o cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em 2015.

O baiano também viveu em Divinópolis, no Centro-Oestre de Minas, por três anos. Ele deixa um filho.

No dia 1º de novembro, Henrique fez uma postagem no Instagram, com uma foto com Marília Mendonça durante um show no último fim de semana em Leopoldina, na Zona da Mata. “Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Estamos de volta!”, escreveu ele.

Henrique será velado na capital baiana, neste fim de semana.

Abiceli Silveira Dias Filho, assessor

Era irmão da mãe de Marília, Ruth Moreira. Abiceli trabalhava como assessor da cantora e foi um dos principais incentivadores da carreira dela.

Ele era casado e tinha acabado de ser pai. A criança, chamada Laura, de quatro meses.

Em entrevista à GloboNews, a avó de Marília e mãe de Abiceli, Dona Tereza, contou que o assessor era o “companheirão” da cantora. “Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era o companheirão dela no trabalho dela. Perdi ele e perdi a neta também”, afirmou.

O assessor e o tio de Marília será velado em Goiânia, junto com a cantora.

Geraldo Medeiros Júnior, piloto da aeronave

Geraldo tinha 56 anos e trabalhava na PEC Táxi Aéreo. Ele era natural de Florian, no Piauí, mas morava em Brasília há 30 anos. Segundo o G1, a ex-mulher, Euda, contou que o comandante do bimotor Beech Aircraft deveria estar de férias, que foram canceladas após a saída de dois outros pilotos da PEC Táxi Aéreo.

Nas redes sociais, a filha mais velha de Geraldo, Vitória Dias Medeiros, fez uma homenagem ao pai. “Meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre”, escreveu, com fotos dos dois em vários períodos da vida.

Além de Vitória, Geraldo era pai de uma menina de 11 anos e de um menino de 4 anos.

Tarciso Pessoa Viana, copiloto

Tinha 37 anos e morava em Samambaia (DF). Tarciso deixa dois filhos e a mulher, que está grávida do terceiro filho.

Uma das irmãs de Tarciso se pronunciou nas redes sociais sobre a morte do copiloto da aeronave. “Meu irmão tinha muitas horas de voo. Ele era profissional. Você foi um herói. Sei que tentou de tudo. Meu piloto preferido”, escreveu ela.

