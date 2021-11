Amostras de material genético de Marília Mendonça e outras vítimas chegam a BH

As amostras do material genético da cantora Marília Mendonça e das outras quatro vítimas do acidente aéreo em Minas Gerais chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (7).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC) e, segundo a instituição, as amostras serão submetidas a análises. Nesse sábado (6), a PC já havia informado que os exames seriam realizados na capital mineira.

Em coletiva, o médico legista e assessor do IML, José Roberto Rezende, informou que as amostras foram encaminhadas a Belo Horizonte, uma vez que o laboratório central fica na cidade e que possuem equipamento de última tecnologia.

A investigação do caso será conduzida pela equipe policial do município de Caratinga, na região do Rio Doce. O acidente aconteceu em Piedade de Caratinga na última sexta-feira (5).

Além de Marília, estavam na aeronave o assessor e tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor dela, Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Fonte: O Tempo