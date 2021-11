Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Nova Ituiutaba III

Incêndio em residência é registrado no Nova Ituiutaba III

Na manhã deste sábado, 06 de novembro de 2021, por volta das 08h30min, o 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em residência, na Rua Sebastião Cristino Guimarães, bairro Nova Ituiutaba 3.

De imediato os militares se deslocaram para o local da ocorrência onde se depararam com um imóvel de cinco cômodos — dois quartos, sala, cozinha e banheiro, abertos, sem portas e janelas. Segundos os bombeiros, o local tinha grande acúmulo de material reciclável em seu entorno e com chamas em seu interior.

Como ação inicial, foi realizado o isolamento do local e efetuada a verificação sobre o desligamento da energia elétrica, de modo a evitar curto-circuito. Posteriormente, com a montagem de uma linha de combate direto, a guarnição Bombeiro Militar debelou completamente o incêndio utilizando-se da técnica de resfriamento, sendo por último realizado o rescaldo no interior do imóvel.

Ainda segundo os bombeiros, não se sabe a causa do incêndio, que atingiu a sala e um dos quartos, sendo que as demais áreas sofreram apenas a ação do calor e da fumaça.

No local, foi verificado a existência de poucos móveis no interior da residência que não foram atingidos pelo fogo (um fogão, um armário e um guarda-roupas). Na atuação dos Bombeiros Militares foram gastos, aproximadamente, 1.000 litros de água, com um tempo de combate em torno de trinta minutos. Felizmente o atendimento a ocorrência foi um sucesso.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta a população que, em caso de incêndio, mantenham a calma, tomem bastante cuidado e acionem ajuda pelo número 193. O acionamento imediato resulta em um combate mais rápido, consequentemente, com menor prejuízo para os envolvidos.