Cuca pede cautela ao torcedor do Galo: “esperou tanto tempo, pode esperar mais”

Cuca pediu cautela ao torcedor do Atlético. Mesmo com dez pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão, o técnico pede que os torcedores mantenham “os pés no chão” e evitem o grito de “é campeão” nas arquibancadas do Mineirão.

“É verdade, o torcedor está com os pés no chão. Nunca escutei eles cantarem “é campeão”, estão com os pés no chão ainda. Esperaram muito tempo, podem esperar um pouco mais. Mais de 60 mil no campo hoje, incentivando, cantando, passando por maus bocados, como passamos”, declarou o treinador.

O Galo chegou a 65 pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o América na tarde deste domingo (7), no Mineirão. Com o resultado, o time abre dez de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, e fica cada vez mais perto da conquista que não consegue desde 1971. O comandante analisa a situação.

“O América joga pensando no ataque, nós também. Foi uma grande partida, primeiro tempo muito igual, mas no segundo tempo fomos melhores, administramos mais. Não corremos tantos riscos. Mais uma vitória importantíssima. Um clássico perigoso”, declarou Cuca, que ainda falou sobre os desfalques no compromisso:

“Estávamos sem Keno, Jair, jogadores importantes, que fazem falta. Estavam com ritmo de jogo. Fazemos força de jogo, como fizemos hoje. Joguei na quarta-feira uma partida super desgastante contra o Grêmio, o América não jogou. A gente promoveu algumas trocas, inclusive de sistema, para equilibrar a vantagem teórica que o América tinha. Foi uma partida bem disputada e uma vitória merecida”.

