Diego Costa troca papel de artilheiro por garçom no Atlético

Diego Costa chegou ao terceiro jogo consecutivo sem balançar a rede pelo Atlético. É maior sequência de jejum de gols do atacante de 33 anos com a camisa do Galo. Em que pese a falta de bolas na rede, o atleta se destaca pelas assistências.

Nos dois últimos jogos pelo time mineiro, o centroavante deu passes para Matías Zaracho e Guilherme Arana marcarem. Foram as suas duas primeiras assistências com as cores do Galo.

Diego Costa havia ficado no máximo por dois jogos sem marcar com as cores do Galo. Isso aconteceu em duas oportunidades desde a sua contratação. O atleta chegou ao terceiro jogo seguido sem celebrar, mas dando duas assistências nos dois últimos confrontos – as vitórias sobre Grêmio e América.

Na tarde desse domingo, o centroavante ficou em campo por 32 minutos e foi preponderante para o triunfo sobre o Coelho. Ele entrou na vaga de Savarino aos 13 minutos da etapa final, recebeu passe de Mariano e fez o pivô para Arana balançar a rede de Matheus Cavichioli.

Diego Costa chegou ao 12º jogo pelo Atlético em 2021. O atacante, que se destacou com as cores de Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, soma quatro gols e duas assistências pelo clube.

