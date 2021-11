Galo bate América em clássico e fica mais perto do título brasileiro

O Atlético venceu o América por 1 a 0 na tarde deste domingo (7), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e se aproximou ainda mais do título nacional, o qual não conquista desde 1971. Guilherme Arana, com assistência de Diego Costa, fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Galo chega a 65 pontos e fica dez à frente do Palmeiras, segundo colocado. O Flamengo, com 63, ainda entrará em campo nesta rodada. A equipe enfrentará a Chapecoense nesta segunda-feira (8), na Arena Condá. O América segue com 38 pontos na 11ª colocação do torneio.

O Galo precisa de 75 pontos, de acordo com os matemáticos da UFMG, para assegurar o título nacional. Faltam oito rodadas para o fim do Brasileiro (24 pontos em disputa), e o time de Cuca necessita de apenas dez pontos.

O primeiro tempo do compromisso foi muito truncado, sem muitas chances claras para os dois lados. Faltaram lances de perigo de gol para as duas equipes na etapa inicial do clássico disputado no Mineirão.

Everson e Matheus Cavichioli pouco participaram do compromisso nos 45 minutos iniciais. Foram três defesas para o goleiro atleticano e duas para o americano, todas sem muita exigência.

O Galo foi levemente superior ao seu adversário no primeiro tempo. O time comandado por Cuca teve mais posse de bola (61%), mas ficou aquém em relação ao volume de jogo e a criação de jogadas de perigo.

Na volta do intervalo, Cuca apostou na entrada de Diego Costa na vaga de Savarino. A alteração deu mais presença de área para o time mandante no Mineirão. O Galo passou a ter mais chances de balançar a rede de Matheus Cavichioli e até abriu o marcador.

O centroavante escolhido por Cuca foi justamente o nome que se destacou no lance do gol. Diego Costa aproveitou cruzamento rasteiro de Mariano, girou sobre o marcador e rolou para Guilherme Arana estufar a rede de primeira. Foi a segunda assistência do atacante na temporada. Ele já havia feito isso diante do Grêmio, ao dar passe para o gol de Matías Zaracho.

Com a vantagem no marcador, o Atlético seguiu mantendo a posse de bola e com volume de jogo. Os mineiros criaram boas oportunidades, mas pararam na falta de pontaria e nas boas defesas de Matheus Cavichioli.

Após a vitória neste fim de semana, o Galo volta a campo para enfrentar o Corinthians, na quarta-feira (10), no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. O América duelará contra o Sport, no mesmo dia, em Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X AMÉRICA

Motivo: 30ª rodada do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de novembro de 2021 (domingo)

Horário: às 16h (de Brasília)

Público: 60.142 pessoas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartão amarelo: Savarino, Junior Alonso, Guilherme Arana (Atlético); Fabrício Daniel, Bruno Nazário (América)

Gol(s): Guilherme Arana, aos 16 minutos do 2º tempo (1-0)

ATLÉTICO: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê e Zaracho (Réver); Vargas, Savarino (Diego Costa) e Hulk. Técnico: Cuca.

AMÉRICA: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Lucas Kal; Marlon, Juninho (Marcelo Toscano), Alê (Ribamar) e Ademir; Felipe Azevedo (Fabrício Daniel) e Mauro Zárate (Bruno Nazário). Técnico: Marquinhos Santos.

Fonte: O Tempo