Galo põe mais de 60 mil no Mineirão e quebra recorde

Quatro dias depois de quebrar o próprio recorde de público no ‘Novo Mineirão’, quando colocou 56.624 pessoas na partida contra o Grêmio, na última quarta-feira, o Atlético quebrou outra marca neste domingo (7), contra o América, também pelo Campeonato Brasileiro. Foram nada menos que 60.142 pessoas no estádio, a maior marca do clube na Pampulha desde que o estádio foi reinaugurado, em 2013.

A marca também é a maior do futebol brasileiro nesta temporada, desde que o público retornou aos estádios. A marca anterior era exatamente a mesma do jogo passado, contra o Grêmio.

O maior público presente no estádio após a reforma foi registrado na final da Copa do Brasil de 2017, com 61.017 pessoas, sendo que 56.467 pagaram ingressos para ver Cruzeiro x Flamengo.

Relembre os cinco maiores públicos do Atlético no Novo Mineirão

60.142 – Atlético 1 x 0 América (Brasileiro, 2021)

56.624 – Atlético 2 x 1 Grêmio (Brasileiro, 2021)

56.557 – Atlético 2 x 0 Olimpia (Libertadores, 2013)

55.987 – Atlético 1 x 0 Joinville (Brasileiro, 2015)

54.786 – Atlético 4 x 3 Lanús (Recopa, 2014)



Fonte: O Tempo