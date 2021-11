Hulk presenteia torcedor com uniforme do Atlético; veja

O atacante Hulk deu a sua camiseta de treinamento para um torcedor do Atlético que foi ao Mineirão na tarde deste domingo (7) para acompanhar a partida contra o América, pela 30ª rodada do Brasileirão. As câmeras do estádio flagraram o momento exato em que o atacante do Galo arremessou o seu uniforme na direção de um torcedor que estava nas cadeiras, fantasiado justamente de Hulk. Logo depois que recebeu a camiseta, ele a ostentou na direção da câmera. Veja o ocorrido:

Fonte: O Tempo